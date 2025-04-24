Büyükçekmece Belediyesi Depremin Ardından Teyakkuzda

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, 24 saat esasına göre ilçe halkının ihtiyaçlarını anında karşılıyor.

Depremin hissedildiği ilk andan itibaren teyakkuza geçen Büyükçekmece Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Büyükçekmece Belediyesi'nin koordineli çalışması ile görevini sürdürüyor.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerini ter ederek parklar ve toplanma alanlarında geceyi geçirdi. İlk 24 saate 326 vatandaştan gelen barınma talebi karşılandı. Okullar ve spor salonlarına yönlendirilen vatandaşlar geceyi güvenli bir şekilde geçirdi. İlçe halkından gelen ihbarlar doğrultusunda da, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ön inceleme ve hasar tespit çalışması yapılarak hane halkı bilgilendiriliyor. İlk 24 saatte 45 bina hakkında incelenme talebiyle başvuru oldu. Bunların 37 tanesi incelendi. 2 bina geçici olarak ve tedbir amaçlı boşaltıldı.

İBB, Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar 24 saat esasıyla devam edecek. Büyükçekmece Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda son 24 saatte yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı:

Bu sabah saat 07.30 itibariyle İstanbul Valimiz Davut Gül, Kaymakamımız ile beraber Büyükçekmece Afet Koordinasyon Merkezi'mizi ziyaret ettiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Büyükçekmece Belediyesi olarak Büyükçekmece Afet Koordinasyon Merkezi'nde görevimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması bakımından en azından beslenme ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bütün sosyal tesislerimiz açıktır. 13 sosyal tesisimizde çay, su, ekmek ikram ediliyor. Vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'nin seyyar araçlarıyla vatandaşların bulunduğu noktalarda bu ikramlar yapılıyor. Belediyemize ve Afet Koordinasyon Merkezi'mize sabaha kadar 45 bina hakkında incelenme talebiyle başvuru oldu. Bunların 37 tanesi incelendi. 2 bina geçici olarak ve tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer binaların incelenmesi devam ediyor. Bugün özellikle Kumburgaz sahilindeki binaların tekrar belediye ekiplerimiz tarafından incelenmesi devam edecek. Gelen şikayetlere göre değerlendirmelere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yetkili kurumlar ve bilim insanlarının açıklama ve uyarılarını dikkate alsın. Büyükçekmece Afet Koordinasyon Merkezi çatısı altında Büyükçekmece Kaymakamlığı ekipleri, Büyükçekmece Belediye ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hepimiz 24 saat boyunca vatandaşımızın emrindeyiz." - İSTANBUL