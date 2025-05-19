Büyükçekmece'de 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutlandı

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, belediye tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi organizesinde binlerce kişinin ellerinde Türk bayrakları ve üzerlerinde Atatürk tişörtleriyle katıldıkları Gençlik Yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kordonboyu'ndaki yürüyüşe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez ve yüzlerce kişi katıldı.

Dev Türk bayrağı, bando ve marşlar eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayan Büyükçekmeceliler, sevilen grup Retrobüs'ün konseriyle eğlendi.

"19 Mayıs, Cumhuriyetin taşlarının döşendiği gündür"

Gençlerin bayramını kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "106 yıl geçti aradan. Cumhuriyetin taşlarının döşendiği, temelinin atıldığı gündür 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim doğum günüm' dediği gündür 19 Mayıs. Şu anda Büyükçekmece sahilde saat 19.19. Büyükçekmece gençliği ile beraber Ata'mızın açmış olduğu yolda yürümeye kararlı olduğumuzu göstermek için Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, istikbalimizin geleceği için kararlılığımızı belirtmek için hep birlikte 19 Mayıs Ata'mızı Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşüne çıkıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm ulusumuza, çocuklarımıza kutlu olsun" dedi.

Cemrenur Karabuğa isimli vatandaş, "Tarihin içinde yürüyormuş gibi hissediyorum. Hem duygulu hem gururluyum. Bu günü Büyükçekmece'de harika bir coşkuyla hep birlikte yaşadığımız için çok güzel. Ata'm izindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL