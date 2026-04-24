Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

24.04.2026 12:15  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocukların sahne performansları bayram ruhunu en güzel şekilde yansıtırken, programa 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve eğitmenler katıldı. Programda Büyükçekmece Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri Korosu konser verirken, Halk Akademisi Sahne Sanatları tarafından hazırlanan İzmir, Kafkas ve Gaziantep yörelerine ait halk oyunları gösterileri büyük alkış aldı. Halk Akademisi örgün eğitim öğrencileri Aysima Özen ve Melek Su Lale'nin seslendirdiği şiirler ise, salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu. Bale gösterisi, sahnedeki uyum, disiplin ve estetik bütünlüğüyle izleyicilerden yoğun alkış alarak, programın öne çıkan performansları arasında yer aldı. Bağlama ve gitar dinletileri, izleyicilere geleneksel ve modern ezgilerin uyumunu hissettirdi. Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kids dans ve jimnastik gösterileri, çocukların enerjisi ve disipliniyle izleyenlerden tam not aldı. Halk Akademisi Çocuk Korosu'nun sahne performansı salonda coşkuyu artırırken, geleneksel sokak oyunları gösterisi geçmişten günümüze uzanan kültürel değerleri hatırlattı. Program, modern dans gösterisiyle etkileyici bir final yaptı.

Çocukların eserleri ve gençlerin ezgileri ilgi gördü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Küçük Eller, Büyük Birikimler: Çocuk Koleksiyonerler Sergisi', Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Pullardan eski paralara, oyuncak arabalardan doğa taşlarına uzanan özel koleksiyonların yer aldığı sergi, çocukların azmini, merakını ve hayal gücünü yansıtan kıymetli eserleri sanatseverlerle bir araya getirdi. Kutlamalarda Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası da 'Ulusal Egemenlik Konseri' ile sahne aldı. Genel Sanat Yönetmeni Hakan Şensoy yönetimindeki genç yetenekler, özenle hazırlanan repertuvarlarıyla 23 Nisan'ın anlam ve önemini müziğin evrensel diliyle dinleyicilere aktararak, etkinliklere değer kattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:15:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.