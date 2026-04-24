Büyükçekmece\'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Programda dans ve müzik gösterileri yer alırken, Büyükçekmece Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri Korosu sahne aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çocukların sahne performansları bayram ruhunu en güzel şekilde yansıtırken, programa 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve eğitmenler katıldı. Programda Büyükçekmece Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri Korosu konser verirken, Halk Akademisi Sahne Sanatları tarafından hazırlanan İzmir, Kafkas ve Gaziantep yörelerine ait halk oyunları gösterileri büyük alkış aldı. Halk Akademisi örgün eğitim öğrencileri Aysima Özen ve Melek Su Lale'nin seslendirdiği şiirler ise, salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu. Bale gösterisi, sahnedeki uyum, disiplin ve estetik bütünlüğüyle izleyicilerden yoğun alkış alarak, programın öne çıkan performansları arasında yer aldı. Bağlama ve gitar dinletileri, izleyicilere geleneksel ve modern ezgilerin uyumunu hissettirdi. Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kids dans ve jimnastik gösterileri, çocukların enerjisi ve disipliniyle izleyenlerden tam not aldı. Halk Akademisi Çocuk Korosu'nun sahne performansı salonda coşkuyu artırırken, geleneksel sokak oyunları gösterisi geçmişten günümüze uzanan kültürel değerleri hatırlattı. Program, modern dans gösterisiyle etkileyici bir final yaptı.

Çocukların eserleri ve gençlerin ezgileri ilgi gördü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Küçük Eller, Büyük Birikimler: Çocuk Koleksiyonerler Sergisi', Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Pullardan eski paralara, oyuncak arabalardan doğa taşlarına uzanan özel koleksiyonların yer aldığı sergi, çocukların azmini, merakını ve hayal gücünü yansıtan kıymetli eserleri sanatseverlerle bir araya getirdi. Kutlamalarda Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası da 'Ulusal Egemenlik Konseri' ile sahne aldı. Genel Sanat Yönetmeni Hakan Şensoy yönetimindeki genç yetenekler, özenle hazırlanan repertuvarlarıyla 23 Nisan'ın anlam ve önemini müziğin evrensel diliyle dinleyicilere aktararak, etkinliklere değer kattı. - İSTANBUL