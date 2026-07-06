Büyükçekmece'nin geleceğine değer katacak 4 proje hayata geçiyor - Son Dakika
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Büyükçekmece'nin geleceğine değer katacak 4 proje hayata geçiyor

Büyükçekmece\'nin geleceğine değer katacak 4 proje hayata geçiyor
06.07.2026 14:49  Güncelleme: 14:52
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Büyükçekmece Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, İBB işbirliğiyle hayata geçirilecek 4 proje onaylandı. Ayrıca merhum sanatçı Kadir İnanır ve eski başkan yardımcısı Zafer Özsayın'ın isimleri cadde ve parklarla yaşatılacak.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan 4 proje hakkında meclisi bilgilendirerek; "Her biri, Büyükçekmece'mizin geleceğine değer katacak, sosyal yaşamı güçlendirecek ve kentimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak yatırımlardır" dedi.

Ayrıca Büyükçekmece Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın ismini bir cadde, sokak veya parka vererek ölümsüzleştirecek.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce söz alan siyasi partilerin grup başkan vekilleri önemli gün ve haftalara yönelik mesajlar verdi. Konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

İnanır ve Özsayın'ın isimleri yaşatılacak

Gündem maddeleri arasında yer alan "Belediye sınırlarımızda belirlenecek bir cadde, sokak veya parka isminin yaşatılması adına Türk sinema tarihinin ünlü sanatçısı merhum Kadir İnanır'ın isminin verilmesi" hususu ilgili komisyona havale edildi. Önceki gün vefat eden ve Büyükçekmece Belediyesi'nde uzun yıllar teknik belediye başkan yardımcılığı ve koordinatörlüğü görevini yürüten Zafer Özsayın'ın ismi de bir parka verilecek.

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle 4 proje daha hayata geçiyor

Gündemde yer alan önemli maddeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle 4 proje daha hayata geçirilecek. Bu kapsamda spor tesisleri, sosyal tesis, kent lokantası ve Engelleri Hizmetleri Şube Müdürlüğü projeleri önümüzdeki günlerde Büyükçekmece ve bölge halkının hizmetine girecek. Mimarsinan, Güzelce, Ulus ve Cumhuriyet mahallerinde hizmete girecek projeler şunlar:

Mimarsinan sahili sınırlarındaki tasarrufu Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olan ve park alanı olarak ayrılmış bulunan atıl yapı sosyal tesis olarak hizmet vermek şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Büyükçekmece ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Şafak Sokak No.4 adresindeki hali hazırda boş olan bina, "Kent Lokantası" olarak işletilmek üzere bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devredilecek.

Güzelce Mahallesi, 3226 ada 1 parselde yer alan taşınmaz spor tesisleri yapılmak kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Ayrıca yine mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olan Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerinde yer alan Tepecik Cumhuriyet Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki 7 bağımsız bölümün "Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü" hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz olarak tahsil edilmesi.

"Kentimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak yatırımlardır"

Hayata geçirilecek projeler hakkında meclisi bilgilendiren Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi şu açıklamayı yaptı: "Bugün sizlerle, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların ve verimli iş birliğinin sonucu olarak ilçemize kazandıracağımız önemli yatırım projelerini paylaşacağız. Belediyemizin girişimleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, birçok proje için somut adımlar atılmış, gerekli planlama ve hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Büyükçekmece'mizde bugüne kadar ortaya koyduğumuz hizmet ve yatırımları daha da ileri taşımak, ilçemize yeni değerler kazandırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağımız projeler de bu kararlılığın, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ortak hizmet vizyonumuzun somut yansımalarıdır. Her biri, Büyükçekmece'mizin geleceğine değer katacak, sosyal yaşamı güçlendirecek ve kentimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak yatırımlardır."

İlçedeki imar planlarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı

CHP Meclis Üyesi Kerem Ereke, ilçede devam eden imar planı çalışmalarına ilişkin meclisi bilgilendirdi. Ereke, sürdürülen plan çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Celaliye, Kamiloba çatı arası dairesi plan notu şu anda askıda. Kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak olan merdiven alanlarının 14 metrekare ile sınırlandırarak 'TAKS' dediğimiz oturum hesabından düşülmesi plan notu şu an askıda. Vatandaşlarımızın beklediği Pınartepe Mahallesi 1/1000'lik planları bu hafta askıya çıkacak. Kumburgaz birinci etap 1/5000'lik planlar bu ay İBB Meclisi'nde görüşülecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'nin geleceğine değer katacak 4 proje hayata geçiyor - Son Dakika

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