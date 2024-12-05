Büyükçekmece'de Çevre Kirliliğine Cezalar Başlıyor - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Çevre Kirliliğine Cezalar Başlıyor

Büyükçekmece\'de Çevre Kirliliğine Cezalar Başlıyor

Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevreyi kirleten maddeleri yere atanlara 2.950 TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 itibarıyla bu cezanın tereddütsüz uygulanacağını açıkladı.

05.12.2024 13:51  Güncelleme: 13:54
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Büyükçekmece Belediye Meclisi, sigara izmariti, kabuklu yemiş, çöp gibi çevreyi kirleten maddeleri çöp kutuları yerine yere atanlardan 2.950 TL para cezası uygulanmasını oybirliğiyle kabul etti.

İstanbul'un özellikle hafta sonları en çok rağbet gören ilçelerinden olan Büyükçekmece'de tarihi bir karara imza atıldı. Son yıllarda özellikle kordonboyu, sahiller, göl çevresi ve yeşil alanlarda gözlenen çevre kirliliğine "dur" demek için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacak. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan "Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması" şeklindeki gündem maddesi Hukuk ve Tarife Komisyonlarının hazırladıkları rapor doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

"Tereddütsüz uygulayacağımızı belirtmek isterim"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığı belirtti. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirterek şöyle açıklama yaptı: "Büyükçekmece'de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu'nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor. Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler Mayıs başından Ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Çevre Kirliliğine Cezalar Başlıyor - Son Dakika

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