Büyükçekmece'de Deprem Anı

İstanbul'da meydana gelen depreme Büyükçekmece'deki dükkanında yakalanan esnaf, panikle kendini dışarıya attı. Dükkanın içindeki rafta yer alan şişelerin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'ndeki bir dükkanda depreme yakalanan esnaf da depreme dükkanında yakalandı. Sarsıntı esnasında esnaf dükkandan koşarak çıkarken, raflarda yer alan şişeler yere düştü. O anlar ise dükkanın güvenlik kamarasına yansıdı. - İSTANBUL