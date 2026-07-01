Denizcilik ve kabotaj bayramı\'nda gençler denizle buluştu

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Büyükçekmece'de düzenlenen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Su Sporları Şenliği" ile kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce Mimarsinan Yelken ve Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen su sporları şenliğinde 100 sporcu 5 kategoride hem kıyasıya mücadele etti hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Gençlerin denizle buluştuğu, yelkenlerin rüzgarla dolduğu etkinlik zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar ve yetişkinler kıyasıya yarıştı

Türkiye'nin denizlerindeki bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen Su Sporları Şenliğine katılan çocuklar ve yetişkinler, gün boyunca farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadele etti. Yetişkin ve çocuk kategorisi sup yarışları ile kano yarışları, sporcuların hız ve denge becerilerini ortaya koyarken, kürek yarışı da izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, zaman zaman çekişmeli anlara sahne olan yarışlarda büyük efor sarf etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda kıyıda yarışları takip eden aileler ve vatandaşlar, sporcuları alkışlarla destekleyerek şenliğin coşkusuna ortak oldu.

Su sporları tutkunları heyecanlarını anlattı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen su sporları şenliğine katılan sporcular ve aileleri, yarış öncesinde hem heyecanlarını hem de organizasyona ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

1 yıldır Büyükçekmece Belediyesi Yelken ve Su Sporları Akademisi sporcusu olan Ömer Fatih Bengi, " Hava olmadığı zamanlarda kano yaparak kendimi geliştirdim bu konuda. Bugün de denizcilik bağımsızlığı olarak Kabotaj Bayramı'nda kanoda tekli yarışmayı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım yarışmak için. Çünkü ilk defa kanoda yarışacağım. Hem heyecanlıyım hem de meraklıyım nasıl bir yarışma olacağına dair" dedi.

Kerem Büyükyaman ise, "12 yaşındayım. Kabotaj Bayramı hakkında bildiklerim; kendi sularında gemi veya başka yelkenli tekneleri sürmedir. Yarışta hem kano sürüp birinci olmaya çalışacağım hem de keyifli bir an yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Poyraz Ali Başta, "8 yaşındayım. Kano sürmek için buradayım. Arkadaşlarımla birlikte yarışarak ve eğlenerek burada yapmak istiyorum kanoyu."

Lale Eron, "Kızımı getirdim. Kano ve sup yarışına katılacak. Belediyemizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı adına düzenlediği bu etkinlikte yarışacak. İnşallah başarılı da olur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik eden belediyemize de teşekkür ederim." - İSTANBUL