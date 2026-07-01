Denizcilik ve kabotaj bayramı'nda gençler denizle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizcilik ve kabotaj bayramı'nda gençler denizle buluştu

Denizcilik ve kabotaj bayramı\'nda gençler denizle buluştu
01.07.2026 16:22  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Büyükçekmece'de düzenlenen su sporları şenliğiyle kutlandı. 100 sporcu, kano, sup ve kürek yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Büyükçekmece'de düzenlenen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Su Sporları Şenliği" ile kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce Mimarsinan Yelken ve Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen su sporları şenliğinde 100 sporcu 5 kategoride hem kıyasıya mücadele etti hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Gençlerin denizle buluştuğu, yelkenlerin rüzgarla dolduğu etkinlik zaman zaman renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar ve yetişkinler kıyasıya yarıştı

Türkiye'nin denizlerindeki bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen Su Sporları Şenliğine katılan çocuklar ve yetişkinler, gün boyunca farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadele etti. Yetişkin ve çocuk kategorisi sup yarışları ile kano yarışları, sporcuların hız ve denge becerilerini ortaya koyarken, kürek yarışı da izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, zaman zaman çekişmeli anlara sahne olan yarışlarda büyük efor sarf etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda kıyıda yarışları takip eden aileler ve vatandaşlar, sporcuları alkışlarla destekleyerek şenliğin coşkusuna ortak oldu.

Su sporları tutkunları heyecanlarını anlattı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen su sporları şenliğine katılan sporcular ve aileleri, yarış öncesinde hem heyecanlarını hem de organizasyona ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

1 yıldır Büyükçekmece Belediyesi Yelken ve Su Sporları Akademisi sporcusu olan Ömer Fatih Bengi, " Hava olmadığı zamanlarda kano yaparak kendimi geliştirdim bu konuda. Bugün de denizcilik bağımsızlığı olarak Kabotaj Bayramı'nda kanoda tekli yarışmayı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım yarışmak için. Çünkü ilk defa kanoda yarışacağım. Hem heyecanlıyım hem de meraklıyım nasıl bir yarışma olacağına dair" dedi.

Kerem Büyükyaman ise, "12 yaşındayım. Kabotaj Bayramı hakkında bildiklerim; kendi sularında gemi veya başka yelkenli tekneleri sürmedir. Yarışta hem kano sürüp birinci olmaya çalışacağım hem de keyifli bir an yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Poyraz Ali Başta, "8 yaşındayım. Kano sürmek için buradayım. Arkadaşlarımla birlikte yarışarak ve eğlenerek burada yapmak istiyorum kanoyu."

Lale Eron, "Kızımı getirdim. Kano ve sup yarışına katılacak. Belediyemizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı adına düzenlediği bu etkinlikte yarışacak. İnşallah başarılı da olur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi spora teşvik eden belediyemize de teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Kabotaj Bayramı, Büyükçekmece, Denizcilik, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizcilik ve kabotaj bayramı'nda gençler denizle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

17:43
Gerçek ortaya çıktı Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım’ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş
17:20
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı’ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem
Murat Ongun, firari Emrah Bağdatlı'ya sahip çıktı: Çok severim, savcılar suçladı diye sırtımı dönmem
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 17:50:02. #7.12#
SON DAKİKA: Denizcilik ve kabotaj bayramı'nda gençler denizle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.