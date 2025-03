Büyükçekmece\'de \'Kadının Sesi\' Paneli

Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Kadının Sesi' konulu panelde, geçmişten günümüze kadın hakları, kadının toplumsal hayattaki yeri, mücadelesi ve emeği tartışıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 'Kadının Sesi' konulu panel gerçekleştirildi. Panelde 8 Mart'ın tarihi süreci, kadının demokraside, eğitimde ve ekonomideki yerleri ele alınırken, çok sayıda kadın düzenlenen etkinliğe katılım sağladı. Düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü TV Programcısı Sevda Durgun yaparken, panelin konuşmacıları Siyaset Bilimci Dr. Ayşe Kaşıkırık ve İletişim Uzmanı Leyla Peker'di.

Dünya genelinde 100 yılı aşkın süredir kutlanıyor

8 Mart 1857'de New York'taki bir dokuma fabrikasında çalışan kadınların kendilerine uygulanan ağır iş yüküne karşı başlattıkları grevle ilk kıvılcımın oluştuğu kadın hakları mücadelesi dünya genelinde 100 yılı aşkın süredir kutlansa da, Dünya Kadınlar Günü fikri ilk kez 1910 yılında Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda benimsendi. 1977'de Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etmesiyle gün resmiyet kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 8 Mart günü farkındalık oluşturan etkinliklerle Kadınlar Günü kutlanıyor.

" Demokrasi, eğitim ve ekonomi"

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen panelde 8 Mart 1857'de başlayan kadının hak arama mücadelesinin tarihsel süreci, dünyada ve ülkede kadının toplumsal yaşamdaki yeri, kadın-erkek eşitsizliği, kadının mücadelesi ve kadına şiddet konuları tartışıldı. Büyükçekmece halkının yoğun ilgi gösterdiği panelin sonunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ülkemizde kadına uygulanan şiddet, kanının hak ettiği yerde olamamasının en önemli nedeninin eğitim konusu olduğunu söyledi. Kadının "kota" sınırlaması ile siyasette de söz sahibi olamamasının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Akgün; "Demokrasi, eğitim ve ekonomi. Dünya genelinde bu üçünü alıp incelediğiniz zaman kadın hakları konusunda Türkiye'mizin ne durumda olduğunu görebiliriz" dedi.

Başkan Akgün programın sonunda eşi Hatice ve kızı Gülin Akgün ile birlikte panelin konuşmacıları Siyaset Bilimci Dr. Ayşe Kaşıkırık, İletişim Uzmanı Leyla Peker, moderatör Sevda Durgun ve Çello Sanatçısı Özlem Sağlam'a çiçek ve plaket takdim etti.

