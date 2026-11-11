Büyükçekmece\'de lodosla yükselen dalga boyu 5 metreyi aştı, vatandaşlar görüntüledi

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boylarının zaman zaman metrelerce yükseldiği görüldü.

Kent genelinde aralıklarla şiddetini artıran rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Büyükçekmece ilçesinde de denizde dalga boyları zaman zaman 5 metreyi aştı. Anın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.