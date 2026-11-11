Büyükçekmece'de lodosla yükselen dalga boyu 5 metreyi aştı, vatandaşlar görüntüledi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de lodosla yükselen dalga boyu 5 metreyi aştı, vatandaşlar görüntüledi

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Büyükçekmece\'de lodosla yükselen dalga boyu 5 metreyi aştı, vatandaşlar görüntüledi
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Büyükçekmece\'de lodosla yükselen dalga boyu 5 metreyi aştı, vatandaşlar görüntüledi
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İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, denizde dalga boylarının zaman zaman 5 metreyi aşmasına neden oldu. Yükselen dalgaları gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Denizde dalga boylarının zaman zaman metrelerce yükseldiği görüldü.

Kent genelinde aralıklarla şiddetini artıran rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Büyükçekmece ilçesinde de denizde dalga boyları zaman zaman 5 metreyi aştı. Anın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Kaynak: İHA
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