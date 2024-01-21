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Büyükçekmece'de "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de rüşvet suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan 22 şüpheli, aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu, adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece\'de "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi
21.01.2024 - 16:04,  Güncelleme: 16:38
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Büyükçekmece'de "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de "rüşvet" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri tamamlandı.

Nitelikli rüşvet soruşturmasındaki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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