Büyükçekmece’de kumsalları işgal edenlere geçit verilmiyor

Şikayetler üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye sahillerinde kumsalları işgal eden şezlong ve şemsiyeleri kaldırarak muhafaza altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince, İstanbul'un yaz aylarında yoğun ilgi gören Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye sahillerinde kumsal alanların şezlong ve şemsiyelerle işgal edilmesine yönelik denetim gerçekleştirildi. İBB ve Büyükçekmece Belediyesi'ne sahillerdeki işgallerle ilgili CİMER üzerinden çok sayıda şikayet ulaşırken, vatandaşların denize erişiminin ve kumsalların ortak kullanımının engellendiği belirtildi. Şikayetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kumsalları işgal eden şezlong ve şemsiyeleri kaldırarak muhafaza altına aldı. Daha önce de benzer işgaller nedeniyle işlem yapılan sahillerde, tespit edilen ihlaller için yeniden idari ve cezai yaptırım uygulandı.

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi'nden kumsal işgaline ceza

İBB ve Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği denetimlerde Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye sahillerinde kumsal alanların çeşitli kişi ve gruplar tarafından şezlong ve şemsiyelerle kapatıldığı tespit edildi. Vatandaşların sahili ve denizi kullanmasını engelleyen uygulamalara müdahale eden ekipler, tespit edilen işgalleri kaldırdı. Şezlong, şemsiye ve benzeri malzemeler zabıta ekiplerince toplanarak, işgal edilen alanlar yeniden kullanıma açıldı. Tespit edilen işgallerle ilgili sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Uygulama yaz sezonu boyunca periyodik olarak sürdürülecek.