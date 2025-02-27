Büyükçekmece, Strazburg'da Gelecek Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Büyükçekmece, Strazburg'da Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Büyükçekmece, Strazburg\'da Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısında 'Büyükçekmece 2050 Vizyonu' ve diğer önemli projeleri tanıttı.

27.02.2025 13:23  Güncelleme: 13:28
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısı için Strazburg'da ülkemizi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin Gelecek Vizyonunu" paylaştı.

Başkan Akgün ve beraberindeki heyet, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi toplantısında Büyükçekmece'nin geleceğine yön verecek üç önemli projeye yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

2050 vizyon belgesi

Türkiye'de de büyük ses getiren "Büyükçekmece 2050 Vizyonu" bu kez de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi'ne tanıtıldı. Yaklaşık iki yıl titizlikle süren bir çalışmanın ardından, Büyükçekmece 2050 Vizyon Belgesi ile şehirdeki herkesin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir yol haritası oluşturuldu. Katılımcı bir yönetim anlayışıyla hazırlanan bu vizyon projesi, 7'den 77'ye tüm Büyükçekmecelilerin kentin yönetiminde söz sahibi olmalarını amaçlıyor.

Büyükçekmece Kentsel Şartı

Bir diğer önemli proje olan "Büyükçekmece Kentsel Şartı" da Türkiye'de bir ilk. Dünya da Montreal ve Meksiko Şehri'nden sonra üçüncü örnek olarak hayata geçirilen "Büyükçekmece Kentsel Şartı" projesi, kent sakinleri ile yönetim arasında eşitlikçi bir sözleşme imzalanarak, herkesin kentsel haklardan adil şekilde faydalanmasını hedefliyor.

Yeşil iş yeri projesi

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yeşil İş Yeri Projesi" çevre dostu yönetmeler enerji verimliliğini teşvik ediyor. Komite de Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Evren Koçak tarafından bir sunum yapıldı. Proje ile çevre dostu yöntemlerle enerji verimliliği sağlayan ve enerji kayıplarını azaltan iş yerlerine, ruhsat, ilan, reklam ve tabela ücretlerinde indirim sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece, Strazburg'da Gelecek Vizyonunu Paylaştı - Son Dakika

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