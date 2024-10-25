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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan büyükelçi atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Slovenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığı nezdinde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Zambiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle getirildi.

İsviçre Konfederasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Metin Feyzioğlu atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişleri Mikail Torun, Ahmet Hamdi Kasapoğlu, Zafer Kandemir ve Çağlar Köse getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine Anıl Gürses, Gökhan Ateş, Işıl Sezgin Bal ve Naz Başaran atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başaüfettişliklerine, Hazine ve Maliye Müfettişleri Ahmet Yesari Eroğlu ve Tolga Turan atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ise 83 yeni vergi müfettişi getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kuruluğu üyeliğine de Mustafa Akkaya atandı. - ANKARA