Personeliyle bayramlaşan Başkan Büyükkılıç: "Kayseri Büyükşehir bir marka"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince fedakarca görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir marka olduğunu belirterek, personeline "Tebessümü yüzünüzden eksik etmeyin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde sırasıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, ek hizmet binası, ana hizmet binasında görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı. İlk olarak yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı bayramda da görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada çalışanların geçmiş bayramını kutladı.

Büyükkılıç, kahraman itfaiye erleri ile bayramlaştı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile de bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, fedakarca görev yapan itfaiye erlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Yapmış olduğunuz gayretli, samimi, fedakar çalışmalar ile Kayseri Büyükşehir Belediye'miz kendisinden söz ettiren konuma geldi. Her birinizi ayrı ayrı alnınızdan öpüyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum" ifadelerini kullandı.

Personelden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Büyükkılıç, itfaiye daire başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrencilerle bir araya gelerek onların da bayramlarını kutladı ve öğrencilere kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Sendikanın İşçi Temsilcisi Tahir Göktürk de yapılan toplu iş sözleşmesinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Büyükkılıç da personele ve sendika temsilcilerine teşekkür etti. Bayramlaşma merasiminin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye erleri, Büyükkılıç'ı, itfaiyeci yemini ile uğurladılar.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi'nde de personel ile bir araya gelen Büyükkılıç, "Allah hepinizden razı olsun" derken, Olcay Duran isimli sendika temsilcisi de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Sizler bizlere canlarımız, evlatlarımızsınız dersiniz, biz de belediyemiz için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç ek hizmet binasını da ziyaret ederek, kendisini meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılayan personelin geçmiş bayramını kutlayıp, ailelerine de selam gönderdi. Burada personele seslenen Büyükkılıç, her dönemde yüz akı olan, gayretli, fedakar, samimi, iyi niyetli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Siz kardeşlerimin alnından öpüyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra ana hizmet binası Meclis Salonu'nda personelle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, müdürler ve tüm personelle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda interaktif bir buluşma gerçekleştirdi.

"Bir başkanınızdan öte bir ağabeyiniz"

Konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir marka olduğunu belirterek, personeline 'tebessümü yüzünüzden eksik etmeyin' diye seslenen Büyükkılıç, "Bir başkanınızdan öte bir ağabeyiniz, bir büyüğünüz olarak söylüyorum, sizlerin emeği, gayreti, samimiyeti, tecrübesi olmasa, ortaya Kayseri Büyükşehir diye bir marka değer çıkmaz. Allah hepinizden razı olsun, bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Büyükkılıç personeli ile günün anısına toplu hatıra fotoğrafı da çekindi. - KAYSERİ