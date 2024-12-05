Büyükşehir; 2 yılda 3 bin aileye 320 bin litre süt yardımı yaptı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere süt yardımı uygulaması çerçevesinde 2 yılda 3 bin ailenin 24-60 aylık 3 bin 500 çocuğuna, 320 bin litre süt yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli ifade ettiği 'Belediyecilik gönül işidir, belediyecilik aşk işidir' anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ın başlattığı süt yardımı projesi, Kayseri'deki binlerce çocuğun sağlıklı büyümesini sağlarken, ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin 24-60 ay arası çocuklarına haftalık olarak 3 litre doğal günlük taze süt, evlerine teslim ediliyor.

Günlük taze doğal süt, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nden temin edilerek hem çiftçiler destekleniyor hem de çocukların beslenmesi ve gelişimine katkı sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla süt yardımı yapmaya 2022 yılında başlarken, bugüne kadar 3 bin ailenin yaklaşık 3 bin 500 çocuğuna toplam 320 bin litre süt yardımı gerçekleştirdi.

Bu destekten faydalanan vatandaşlar, "Devletimizden ve Memduh Büyükkılıç başkanımızdan Allah razı olsun, çok memnunuz, bütçemize çok katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çocuklarımız bu süt sayesinde büyüyorlar" diyerek hem teşekkür hem de dua ettiler. - KAYSERİ