Büyükşehir Aile Akademisi, ailelere ücretsiz destek sunuyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi; 'Aileye önem, İnsana Değer' mottosuyla şehirdeki farklı noktalarda psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile Akademisi'nin uzman kadrosu ile ailelere ve bireylere yönelik terapi ve rehberlik hizmetleri ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinin ardından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi, çok daha anlam kazandı. Psikolog, klinik psikolog, psikoloji danışmanı ve aile danışmanlarından oluşan alanında uzman kadro, Kayseri'deki farklı noktalarla ailelere psikolojik destek sunuyor. Gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı olarak sunulan bu hizmetler, şehrin birçok yerinde ücretsiz olarak vatandaşların erişimine sunuluyor. Aile Akademisi, 12 danışman ile geniş bir hizmet yelpazesi oluşturuyor. Evlilik öncesi eğitimler, ebeveyn okulu, anne akademisi, çocuk ve ergen danışmanlığı, çift danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda destek sunulurken; kurumsal seminerler ve rehberlik hizmetleri de sağlanıyor. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç KAYMEK Merkezleri ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri gibi noktalarda aktif olarak hizmet veren Aile Akademisi, bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. Psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, (0352) 251 00 77 ve (0552) 957 50 11 numaralarından randevu alarak bu hizmetten faydalanabiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi Birimi hakkında detaylı bilgiler veren Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi Birimi olarak 13 kişilik bir ekibimiz var. Aile danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, klinik psikologlardan oluşan bir ekibimiz var. Merkezimiz KAYMEK Sümer Tesisi ama bunun haricinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'e bağlı sosyal yaşam merkezleri, KAYMEK ve Genç KAYMEK Tesislerinde de aile danışmanı, psikolog, psikolojik danışman arkadaşlarımız görev yapıyorlar" diye konuştu. Psikolojik Danışman Akdağ, tamamen ücretsiz, tamamen gizlilik ve gönüllülük esasına dayalı bir şekilde hizmet sunduklarını kaydederek, "Öncelikle bireysel psikolojik danışmanlık, bireysel rehberlik, grup danışmanlığı, öğrencilerimize grup rehberliği hizmetleri veriyoruz. Bunun haricinde ailelerimize, özellikle sıkıntısı olan, bir takım geçim problemleri olan ailelerimize aile danışmanlığı, çift terapisi hizmetleri veriyoruz. Bu ailelerimizin çocuklarının ergenlik yahut çocuk problemleriyle ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Sınavlara yönelik de rehberlik hizmeti verdiklerini belirten Akdağ, "YKS, LGS, KPSS gibi sınavlara girmek isteyen öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın rehberlik süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Hizmetlerimiz bunlarla da sınırlı değil, kurumsal eğitimlerimiz ve seminerlerimiz de var. Herhangi bir kamu kurumunda stres yönetimi, öfke yönetimi, kurumsal iletişim, kurum içi ilişkiler gibi konularda da eğitimlerimiz var" dedi.

Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ, Anne Okulu, Baba Okulu, Evlilik Akademisi, evlilik öncesi eğitimler gibi önemli eğitimler de verdiklerini dile getirerek "Kurumsal eğitimlerimizin haricinde Anne Okulu, Baba Okulu, Evlilik Akademisi, evlilik öncesi eğitimler gibi ekstra eğitimlerimiz de var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi olarak psikolojik destek, rehberlik ve kişisel gelişim anlamında Kayseri halkına hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bizlere bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç'a Beyefendiye teşekkürlerimi şahsım ve ekibim adına da iletiyorum" şeklinde konuştu. Psikolojik destek almaya karar vererek Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi'ne müracaat eden vatandaşları tebrik eden Psikolojik Danışman Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Buraya gelen vatandaşlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Psikolojik destek almak öncelikle bir cesaret işidir. Psikolojik destek demek insanın değişime ve yenliğe açık olması demektir ve bu bir cesaret ister. Bu ilk cesaretten dolayı ben onları tebrik ederim. Terapi süreci uzun bir yolculuk, birkaç defalık görüşmelik kısa bir iş değil. Bu yolculukta danışanlarımıza her görüşmemizin sonunda yeni bir randevu veriyoruz. Düzenli bir şekilde randevularına devam eden vatandaşlarımız ise aile danışmanı ya da psikolojik danışman arkadaşımızın rehberliğinde sorununu bir süreç dahilinde çözüyor."

Akdağ, Oyun terapisi hizmetlerine de ayrı bir parantez açarak "Özellikle küçük yaşta çocukları olan vatandaşlarımızın, çocuklarında davranış bozukluğu olan vatandaşlarımızın da oyun terapisi hizmetimizin farkında olmasını hatırlatmak isterim" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Aile Akademisi ile toplumsal gelişime katkı sağlamayı ve vatandaşlarının psikolojik iyilik halini ön planda tutmayı sürdürüyor. - KAYSERİ