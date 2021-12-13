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Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı

13.12.2021 16:45
Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Aralık ayının ilk oturumu, işçi çıkarmaları tartışmalarıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı Aralık ayının ilk oturumu, işçi çıkarmaları tartışmalarıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Aladağ Belediye Başkanı ve Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik, katipler Zafer Koç ve Firdevs Cingözler tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, uzun konuşmasının sonunda işçi çıkışlarına değindi. Demirdağ, bu dönemde işten çıkarılanların çoğunun Ülkücü olduğunu söyledi.

AK Parti'li Vedat Gündoğan da, konuşmasının bir bölümünde işçi çıkarmalarını gündeme getirdi.

İYİ Partili Recai Mercimek'in de Cumhur İttifakı meclis üyelerini eleştirip Zeydan Karalar'ı savunmasına ise Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan sert tepki gösterdi.

Kürsüye son gelen CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ise çıkarılanların ideolojik düşüncelerine göre değil de çalışanlar tabirinin kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi. Seyhan, "İşçi çıkarmalara ideolojik bir söylem getirmek tehlikelidir, bu işin kolayına kaçmaktır" ifadesini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Leyla Karakaş konuşmak için söz istedi, ancak Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik, konuşmaların çok uzadığını, diğer konuşmacılara yarın söz vereceğini belirterek gündemlere geçti. Gündemin birinci maddesi olan geçici ve mevsimlik 902 işçiye vize verilmesine ait teklif, komisyonlara gönderilmeden direkt oylandı ve teklif oy birliğiyle kabul edildi. 7 teklif ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı
Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı
Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı
Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı
Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı
Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Adana, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkışları grupları karıştırdı - Son Dakika
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