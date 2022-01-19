Büyükşehir çalışanlarına işaret dili eğitimi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim seminerleri kapsamında Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte halkla direkt iletişim halinde olan personeline 'işaret dili eğitimi veriyor.

İşitme veya konuşma engeli olan vatandaşların belediye hizmetlerinden sorunsuz yararlanması, personelle iletişim kurarak başvurularını eksiksiz yapabilmeleri ve iletişimden kaynaklı zorlukların aşılması için Büyükşehir personeline işaret dili eğitimi veriliyor.

Özellikle vatandaşlarla birebir iletişim halinde bulunan birimlerde çalışan personele verilen eğitim ile işitme veya konuşma engelli vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurularak, vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat ulaşımı sağlanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nin deneyimli eğitmenlerince verilen 120 saatlik işaret dili eğitimi sonrası katılımcılara sertifika verilecek. - ADANA