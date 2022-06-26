Büyükşehir'den bakkal esnafına 3 bin bisiklet - Son Dakika
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Büyükşehir'den bakkal esnafına 3 bin bisiklet

26.06.2022 14:39
Büyükşehir'den bakkal esnafına 3 bin bisiklet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki bakkal esnafına 3 bin sepetli bisiklet dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki bakkal esnafına 3 bin sepetli bisiklet dağıtıldı.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep için talep edilen projelerin Ankara'da doğrudan karşılık bulduğunu söyledi.

Ankara'da bütün kapıların kendileri için açık olduğunu kaydeden Başkan Fatma Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bereket ve rahmet demek. Sizden gelen dualar büyük bir berekete dönüşüyor, büyük bir rahmete dönüşüyor. Hep birlikte bu şehri, bu dünyayı cennet yapmak için gayret gösteren bir ekibiz. Çocuk dostu, anne dostu bir şehir için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte, Gaziantep modelini, 'birlikten rahmet doğar ve güç doğar' modelini, Türkiye modeli ve dünya modeli yapana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı İsmet Özcan ise bakkal esnafının toplumun önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, onlara bisiklet dağıtımının daha çok manevi değer taşıdığını söyledi. Özcan, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu hususta yaptığı dağıtım çalışması bizler çok mutlu etti. Ben bütün bakkal esnafımız adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı, programda büyük bir emeğin olduğunu aktararak, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese müteşekkir olduğunu söyledi.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinden başlayarak kurulumunu yaptıkları bisikletleri, park alanında bulunan futbol sahasına dizdi. Konuşmaların ardından bakkal esnafına verilen numara sırasına göre bisikletlerin dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den bakkal esnafına 3 bin bisiklet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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