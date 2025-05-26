Büyükşehir\'den temiz Kayseri için ortak sorumluluk çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla caddeler ve parklar özenle temizlenirken, vatandaşlara çevreyi koruma çağrısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerle birlikte çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla şehrin meydanları, caddeleri ve parklarında özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, temiz bir Kayseri için toplumun her kesimini duyarlı davranmaya davet ederken, belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar, esnaflar, sürücüler, parklarda hoşça vakit geçiren misafirler, kısaca tüm toplumun çevreyi korumak ve temiz tutmak adına sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, atıkların geri dönüşümü ve hafriyat atıklarının belirlenen alanlara dökülmesi konularında ortak bir mücadele gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, trafikte izmarit atanlar ve parklarda çekirdek kabukları bırakanlar gibi küçük ama etkili davranışların, çevre kirliliğinin başlangıcını oluşturduğu hatırlatılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, çevreyi kirletenlere yönelik cezai yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

Öte yandan, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda kurulu Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde piknik masalarının etrafında bırakılan çöpler ve yerlere atılmış plastik tabaklar parkın doğal güzelliğine gölge düşürüyor.

Büyükşehir ekipleri, temizlik çalışmalarında hassasiyet göstererek, Kayserililerin daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için özveriyle çalışıyor. Millet Bahçesi'nde düzen ve temizlik çalışmalarına önem verilse de, bu çabaların ziyaretçiler tarafından desteklenmemesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesini zorlaştırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre için herkesin katkısının önemli olduğunu belirterek, "Temiz bir Kayseri hepimizin sorumluluğudur" mesajını veriyor. - KAYSERİ