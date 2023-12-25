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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep Savunması hakkında söyleşi düzenledi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep Savunması hakkında söyleşi düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla 'Üç Aferin Antep Savunması' adlı söyleşi programı düzenledi. Programda tarihçi ve yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz Antep Savunması hakkında bilinmeyenleri anlattı. Söyleşiye Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Erdem Güzelbey, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep Savunması hakkında söyleşi düzenledi
25.12.2023 - 17:17,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "Üç Aferin Antep Savunması" adlı söyleşi programı düzenledi.

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde ünlü sunucu Pelin Çift'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz Antep Savunmasına dair bilinmeyenleri anlattı.

Söyleşiye Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Erdem Güzelbey, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Gündüz: Antep Savunması sadece tarihi bir hikaye değildir

Söyleşide Antep Savunmasının önemine değinen Prof. Dr. Tufan Gündüz Antep'in bulunduğu coğrafi konumunun çok stratejik olduğunu buradaki halkın çok zor şartlar altında bu savunmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yaşananlar bize hikaye gibi gelebilir. Antep'i kurtarmak için elde asker yok var olan birlikler Suriye'de ya da Irak'ta operasyon yapıyor. Direniş içerisinde çocuklar ve kadınlar var ve kahramanca mücadele veriyorlar. Kimi casusluk faaliyetinde bulunuyor, kuryelik yapıyor, kimi mermi taşıyor. Mücadele için silah imalat atölyesi kuruluyor. Mermi için gerekli olan barut olmadığından çocuklardan ve yaşlılardan eski binaların küflerinin toplanması isteniyor. Herkes kendi gücünün yettiği kadarını getiriyor. O zamanın şartlarında onlara verilecek bir şey olmadığı için yaşlılara 'Allah razı olsun', 'çocuklara da üç aferin' denilmiştir. Antep savunması sadece tarihi bir hikaye değildir. Burada bizim atalarımız dedelerimiz mücadele ettiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler" şeklinde konuştu.

"Bu tarih bilincinin devam etmesi için söyleşiye katılan öğrencilere daha çok okumalıyız, daha çok öğrenmeliyiz, arkadaşlarımıza da anlatmalıyız" diyen Pelin Çifti, "Bu salonda belki de bu savunmada şehit düşmüş askerimizin torunları vardır. Bu insan için büyük bir şereftir" diye konuştu.

Söyleşi, programa katılan öğrencilerle yapılan soru cevap kısmıyla tamamlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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