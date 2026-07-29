Büyükşehir’den Yeşilhisar’da 7 milyon TL’lik çevreci sulama kanalı projesi - Son Dakika
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Büyükşehir’den Yeşilhisar’da 7 milyon TL’lik çevreci sulama kanalı projesi

Büyükşehir’den Yeşilhisar’da 7 milyon TL’lik çevreci sulama kanalı projesi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplamda yaklaşık 650 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanalları 7 milyon TL’lik proje ile modernize ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplamda yaklaşık 650 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanalları 7 milyon TL'lik proje ile modernize ediyor. Toplamda 3500 metre beton kaplamalı açık kanal ve sanat yapıları ile yenilenen sulama kanalı, tasarruflu ve verimli bir üretime katkı sunacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalı kalkındırma yatırımları kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında hem üreticilere destek hem şehir ekonomisine katkı hem de çevreci projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Kale mahalleleri ile ilçe merkezinde tarımsal arazi sulamasında kullanılan toprak kanallar modern bir şekilde yenileniyor.

Yeşilhisar Akköy ve Kale mahallelerinde 385 dekar, ilçe merkezinde ise 250 dekar olmak üzere toplamda yaklaşık 650 dekar tarım arazisini sulayan toprak kanallar, Büyükşehir'in 7 milyon TL'lik yatırım ile 2 tane 12 metre genişlikte eşik tipi bent kullanılarak, 3500 metre beton kaplamalı açık kanal ve sanat yapılarıyla modernize ediliyor.

Kaynağını Yeşilhisar deresinden alan modern sulama kanalı projesi, üreticilerin verimli bir şekilde sulama yapabilmesine imkan tanıyacak ve diğer taraftan da hayati bir öneme sahip su konusunda tasarruf sağlayacak. Söz konusu tarım arazisini sulamak için toprak kanalda 72 1/sn su gerekirken beton kanalda 42 1/sn su ihtiyacı karşılayacak. Ayrıca önceden toprak, ağaç ve taş gibi malzemelerle yapılan kanalda aşırı su kaybı olurken beton kaplı kanallar ile su kaybının önüne geçilecek.

Tarımsal üretimi destekleyen çevreci proje Yeşilhisarlı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken ilçe sakinleri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerin ilettiler.

"

Rabbim Devlete Zeval Vermesin"

Yeşilhisar ilçesi Kale Mahallesi sakinlerinden Yaşar Göz isimli vatandaş çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel, Allah hizmetinizin mükafatını versin. Elbette her nimetin bir külfeti olacaktır. Hem maddi hem de manevi mükafatı vardır. Hayat su ile kaimdir. Temelimiz toprak ve sudan müteşekkildir. Rabbim devlete zeval vermesin. İyi niyetle çalışan devlet adamlarımızı mülkü millet hakkında hayırlı işler görmeye muvaffak eylesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir’den Yeşilhisar’da 7 milyon TL’lik çevreci sulama kanalı projesi - Son Dakika

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