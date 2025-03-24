Büyükşehir, Halk Ekmek büfeleri için işletmeci arıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek büfelerinde işletmeci olacak kişiler arandığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet projelerinden biri olarak kurulan Halk Ekmek, sağlıklı ve ucuz ekmek üretiminin yanı sıra Halk Süt ve Halk Yumurta projeleri ile üreticiyi doğrudan tüketici ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Halk Ekmek büfelerinde işletmeci olmak olacak kişiler arandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, vatandaşların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçerek başvuruda bulunabileceği belirtildi. 09.00 ve 17.00 saatlerinde arasında yapılacak işletmecilikte önceliğin şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve kadınlara verileceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR