Büyükşehir'in Kariyer Merkezi, 1 ayda 100 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika
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Büyükşehir'in Kariyer Merkezi, 1 ayda 100 kişiye istihdam sağladı

10.10.2022 10:51
Büyükşehir'in Kariyer Merkezi, 1 ayda 100 kişiye istihdam sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği çerçevesinde hizmete sunduğu Kayseri Kariyer Merkezi ile vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği çerçevesinde hizmete sunduğu Kayseri Kariyer Merkezi ile vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Kariyer Merkezi, Eylül ayında 100 kişinin istihdamına katkı sundu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda şehrin altyapısını güçlendirirken, Kayserililerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini de karşılamayı sürdürüyor.

Kentte vatandaşların istihdamına yönelik önemli bir proje olan, geniş paydaş ağına sahip, Kayseri Kariyer Merkezi'ni faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, on binlerce vatandaşa ulaşan merkez ile sadece bir ayda 100 kişilik istihdama vesile oldu.

Yürüttüğü çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi'nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, uzman kadrosuyla aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyor. İstihdama ve çalışma hayatı konularına yönelik başvuruda bulunan vatandaşlara danışmanlık hizmeti de sağlayan merkez ile en uygun kişi, en uygun işe en doğru şekilde yönlendiriliyor.

Eylül ayında 100 kişiye iş imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, yenilikçi kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken, bu çerçevede hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya da gayret gösteriyor. Gerek şehir merkezindeki Büyükşehir Belediyesi İletişim Küresi'nde, gerek merkez ofisinde olmak üzere vatandaşlarla yüz yüze etkin bir hizmet sunan Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkanı sunuyor.

2008 yılında KAYMEK Kariyer Merkezi olarak faaliyetlerine başlayan, geçtiğimiz yıl içerisinde ise Kayseri Kariyer Merkezi adı altında faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi'nin kariyer, danışmanlık ve istihdam odaklı kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. ile işbirliği içerisinde kentteki istihdama katkı sağlıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Kariyer Merkezi, 1 ayda 100 kişiye istihdam sağladı - Son Dakika

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