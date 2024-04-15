Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Müzeleri 9 Günlük Bayram Tatili Boyunca 61 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Müzeleri 9 Günlük Bayram Tatili Boyunca 61 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ne Bağlı Müzeleri 9 Günlük Bayram Tatili Boyunca 61 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeleri, 9 günlük bayram tatili boyunca 61 bin kişi ziyaret etti.

15.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:10
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeleri, 9 günlük bayram tatili boyunca 61 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin modern müzecilik anlayışıyla hizmete aldığı ve interaktif özelliği ile öne çıkan ve şehrin tarihine ışık tutan müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı oldu.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili süresince şehrin destansı Antep Savunmasını ve somut olmayan kültürel miraslarını ziyaretçilerine anlatan tematik müzelerin başında gelen 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi başta olmak üzere Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyunca Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi, Fıstık Müzesi, Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi ile 15 Temmuz Demokrasi müzeleri hizmet verdiği 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaretçi akınına uğradı.

Öte yandan müze girişlerinde bayramın manevi duygusunu da yaşatmayı unutmayan Büyükşehir'in bünyesinde hizmet veren müzelerde ziyaretçiler, Gaziantep'in destansı direnişini, yeşil altın Antepfıstığının serüvenini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi'nde, Atatürk'ün Gaziantep'i ziyareti ile ilgili hatıralarını, dünya ve Türk oyuncakları ile hamam kültürünü yerinde deneyimleyen ziyaretçiler, bol bol anı fotoğrafı çektirip Gaziantep'in zengin tarihi ve kültürüyle tanışmış oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Müzeleri 9 Günlük Bayram Tatili Boyunca 61 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Müzeleri 9 Günlük Bayram Tatili Boyunca 61 Bin Kişi Ziyaret Etti - Son Dakika
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