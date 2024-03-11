Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Ramazan Ayı'na özel program 'Ramazan Etkinlikleri' bu kez de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında başlıyor. 'Filistin Gecesi' konulu Grup Kıyam Konseri ile başlayacak olan programda, Ramazan ayı boyunca çocuk etkinlikleri, ilahi, konserler, söyleşilerin yer alacağı etkinlik, hediyelik eşya ve yeme-içme alanları olacak.

11.03.2024 17:04  Güncelleme: 17:12
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Ramazan Ayı'na özel program 'Ramazan Etkinlikleri' bu kez de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında başlıyor. 'Filistin Gecesi' konulu Grup Kıyam Konseri ile başlayacak olan programda, Ramazan ayı boyunca çocuk etkinlikleri, ilahi, konserler, söyleşilerin yer alacağı etkinlik, hediyelik eşya ve yeme-içme alanları olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri düzenliyor. Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Ramazan Etkinliklerinde 12 Mart Salı Günü 'Filistin Gecesi' konulu Grup Kıyam Konseri gerçekleşecek. Konser, Filistin'de yaşananların da farklı bir şekilde anılmasını sağlayacak. 13 Mart Çarşamba günü ünlü ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak konser verecek.

14 Mart Perşembe günü İsmail Hakkı Solmaz ile Kur'an Tilaveti ve Tasavvuf Gecesi yapılacak. 15 ve 19 Mart Cuma günü ise Sanatçı Harun Kayasandık vatandaşlarla buluşacak.

Öte yandan 16 Mart Cumartesi günü Namık Bilgin ile Türk Halk Müziği, 17 Mart Pazar günü Mehmet Bağdaş ile Türk Sanat Müziği Gecesi, 18 Mart Pazartesi günü Yunus Çoban Tasavvuf ve Ezgi Gecesi, 20 Mart Çarşamba günü ise Kur'an Tilaveti ve Tasavvuf Gecesi düzenlenecek.

Etkinlikte çocuk etkinlikleri, ilahi, konserler, söyleşiler yer alacak

Büyükşehir'in Ramazan etkinlikleri ile Kayseri Ramazan-ı Şerif bir başka güzel olacak. Teravih namazları öncesi çocuk etkinlikleri, namaz sonrası ise ilahi, konserler, söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, hediyelik eşya ve yeme-içme alanları olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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