Büyükşehir\'in vizyon projesi Millet Bahçesi, Kayserililerin buluşma noktası oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Türkiye'nin en büyük alanları arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor.

Toplam 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla dikkat çeken millet bahçesi, özellikle kış aylarının ılıman günlerinde vatandaşların uğrak noktası haline geliyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olarak hayata geçirilen millet bahçesi, yeşil alanları, yürüyüş ve spor imkanları, kültürel tesisleri ve sosyal donatılarıyla şehre nefes aldıran bir yaşam merkezi niteliği taşıyor.

Her yaştan vatandaşa hitap eden geniş kullanım alanları sayesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde aileler, gençler ve çocuklar güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirme imkanı buluyor. Doğayla iç içe atmosferi ve planlı peyzaj düzenlemeleriyle öne çıkan alan, hafta sonları başta olmak üzere haftanın her günü yoğunluk yaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde keyifli ve verimli şekilde zaman geçiren vatandaşlar beğenilerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

"Millet Bahçemizi Çok Seviyoruz"

Ziyaretçilerden Esra Özbayburtlu Samur, "Millet Bahçemizi çok seviyoruz. Kayseri'ye kazandırılan çok güzel sosyal bir alan, her kesimden insanın geldiği, rahat bir şekilde gezdiği bir ortam, çok teşekkür ediyoruz. Yediden yetmişe etkinlikler oluyor, minicik bebekler de dedelerimiz de geliyor, bu durum bizim çok hoşumuza gidiyor" dedi.

Erhan Somyürek ise havalar güzel oldukça her hafta sonu buraya geldiklerini belirterek, etkinliklere de katılmaya çalıştıklarını söyledi. Somyürek, emeği geçen herkese teşekkür ederken, ziyaretçilerden Duran Koçyiğit ise Türkiye'nin birçok şehrine gittiğini, hiçbir yerde böyle bir alan görmediklerini ifade ederek, Kayseri için çok güzel bir etkinlik alanı olduğunu kaydetti.

Çok sıklıkla millet bahçesine geldiğini, spor ile çok ilgisi olduğunu söyleyen Rüveyda Kartal da burasının herkese çok uygun bir park olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Spor yapmak isteyenlerden kültürel faaliyetlere katılmak isteyenlere kadar geniş bir kitleye hitap eden tesisler, sosyal yaşamı destekleyen bütüncül bir hizmet anlayışını yansıtıyor.

Öte yandan, millet bahçesi içerisinde yer alan İl Halk Kütüphanesi, Mutfak Sanatları Merkezi, Kaytur Ev Yemekleri ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, BMX Parkuru ile tenis kortları da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'nin sosyal hayatına dinamizm kazandıran Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, dört mevsim yaşayan yapısı ve nitelikli donatılarıyla kentin önemli cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. - KAYSERİ