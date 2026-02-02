Büyükşehir iş birliğinde, çiftçilere reflektör dağıtımı için protokol imza töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve traktörü bulunan çiftçilere yönelik "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında reflektör dağıtımı için protokol imzalandı.

Türkiye'de ilk kez gazi şehirde dağıtılacak olan reflektörler, ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 46 bin 500 çiftçiden traktörü bulunan çiftçilere verilecek.

Proje ile il sınırları içerisinde trafikte görünürlüğün artırılması, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla traktör ve tarımsal römorklarda reflektör kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, traktörlerde reflektör kullanılmamasından kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

2025 yılında yapılan Tarım Fuar'ında Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere anket yapıldı. Anket sonuçlarına göre çiftçilerin yüzde 40'ının reflektör talebinin ardından proje çalışması yürütüldü.

"Eğer şehir güvenli değilse koyduğunuz bütün hedeflerin hiçbir anlamı yok"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol töreninde yaptığı konuşmada İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Jandarmanın dosta güven, düşmana korku salan o disiplinli duruşu, o gün için bakanlıktaki en önemli ilk dersim oldu. Sizleri daha yakından tanıma fırsatım oldu ve hakikaten bu kurumun ne kadar önemli olduğunu çok daha yakından bilme fırsatı yakaladım. İnsanların malı, ailesi bize emanet. Eğer şehir güvenli değilse koyduğunuz bütün hedeflerin hiçbir anlamı yok. Bize verilen talimatı uygulamak ve insanların canını, malını korumak en büyük görev alanımız. Şehrin güvenli ve dirençli olması en önemli kısım. Biz bir taraftan motosiklet kullanan kuryelerin kafasındaki kaskı düşünüyor, onların eğitimini çalışıyoruz. Bir taraftan da traktör için 'reflektör tak, görünür ol' diyerek Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı belediye sistemini uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında projeye ilişkin çalışmalara değinen ve emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "İl Jandarma Komutanımızın verdiği bilgiye göre kaza sayısı 37'den 25'e düşüyor. Bir can Her şey o bir canla başlıyor. Şimdi 46 bin traktörde 46 bini bunu taktığı zaman bu 25 sayısı çok hızlı bir şekilde sıfırlanacaktır. Emelimiz, muradımız, gücümüz budur. O yüzden kıymetli valimin koordinasyonu, değerli komutanımın talimatı ve takibiyle, bizim arkadaşlarımızla jandarma ekiplerinin birlikte çalışmasıyla bu reflektörleri vermeye yönelik bir imza atıyoruz. Bir canı kurtarmak, bir yaralıya merhem olmak, bir annenin duası olmak, bir çocuğun gülümsemesi olmak, bir babanın dağ gibi arkamızda durması Türkiye Yüzyılı belediyeciliğidir. Bu reflektörle de bunu başarmış olacağız. Ben şehrimize, çiftçimize, bunu kullanan traktör sahiplerine ve herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bazen çok basit tedbirler can güvenliğinizi muhafaza etmenize yeterli oluyor"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ÇKS'ye kayıtlı ve traktörü olan çiftçilere reflektörlerin dağıtılacağını, can ve mal kaybı yaşanmaması için bunların kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade ederek, "Bazen çok basit tedbirler can güvenliğinizi muhafaza etmenize yeterli oluyor. Gaziantep'te Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı yaklaşık 46 bin 500 çiftçimiz var ve bunların yüzde sekseninin traktörü bulunuyor. Yani yaklaşık 38 bin traktör var. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde ve hasat zamanında traktörleri trafikte sıkça görüyoruz. Ülke genelindeki tespitler de traktör kazalarında bu durumu ortaya koyuyor. Biz her sorunumuzu, her derdimizi ve her sevincimizi paylaştığımız gibi bunu da Büyükşehir Belediyemizle paylaştık ve 'ne yapabiliriz' dedik. Her konuda olduğu gibi Fatma Şahin yine bizimle birlikte bu işe el attı. Bugün de bu protokolü imzalıyoruz. Protokol sonucunda inşallah çiftçi kardeşlerimize bu reflektörler dağıtılacak. Biz de kendilerinden reflektörleri mutlaka hemen kullanmaya başlamalarını ve traktörlerine takmalarını rica ediyoruz" dedi.

"Görünür olmak hayat kurtarır"

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, projenin amacı hakkında bilgi vererek, "Traktör sürücülerini reflektör kullanımı konusunda bilinçlendirmek, gece ve düşük görüş şartlarında meydana gelebilecek kazaları önlemek ve en önemlisi can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmektir. Özellikle akşam saatlerinde ve gece şartlarında traktörlerin yeterince görünür olmaması hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi riskler taşımaktadır. Oysaki bu kazaların büyük bir bölümü, basit ama hayati öneme sahip reflektör kullanımıyla büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz reflektörler traktör ekipmanı gibi görünse de bir hayatı kurtaracak kadar hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki görünür olmak hayat kurtarır" diye konuştu. - GAZİANTEP