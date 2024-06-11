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Büyükşehir Mezbahaları Kurban Bayramı'na hazır

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi il genelinde 5 mezbaha tesisini vatandaşlar için hazır hale getirdi. Kurban Bayramı'nda hayvan kesim ücretleri de belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı süresince vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO: 22000: 2018 kalite belgeli Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye Mezbaha Tesisleri ile düzenleme ve temizliği yapılan Kavaklıdere mezbahasında vatandaşlara hizmet verecek.

Veteriner İşler Müdürü Yusuf Dur; "Muğlamızda uluslararası standartlarda kesim yapan ve gıda güvenliğine uygulayan mezbahalara sahibiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürü Yusuf Dur Kurban Bayramı öncesi il genelinde kalite belgeli mezbaha tesislerinde vatandaşlara hizmet için hazır olduklarını belirtti. Yusuf Dur; "Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahaları Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris ve özel Kavaklıdere mezbahası Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza hizmet verecek. Büyükşehir Belediye'mizin 4 mezbahası ISO: 22000: 2018 kalite belgesine sahip. Bu da ilimizde uluslararası standartlarda kesim yapan ve gıda güvenliğine uygulayan mezbahalar olduğu anlamına geliyor. Halkımızın güvenli bir Kurban hizmeti alması için mezbaha ekiplerimiz bayram süresince görevi başında olacak. Et üretmenin gıda üretmek olduğu bilinciyle mezbahalarda et üretimi sırasında dikkat edilecek kriterler halk sağlığı ve çevreyi korumak olduğundan kesimi yapılan etler isteyen vatandaşlara bir günlük soğuk hava hizmetinden sonra isteyen vatandaşlara da hemen kesim sonrası hijyenik poşetlere konulup teslim edilecektir. Kurban Bayramı'nda 15 Haziran Cumartesi günü öğleden itibaren kurbanlık hayvanları mezbahalarımıza getirebilirler. Evrakları tam olan, küpe ve sağlık kontrollerinden geçen hayvanlar padoklara alınacak. Hayvanlar teslim edilirken mezbaha tesisine hayvan pasaportu, nakil belgesi ve il dışından gelen kurbanlıklar için Veteriner Sağlık raporu, dişi kurbanlıklar için Veteriner hekim raporu istenecek. Evraklar teslim edildiğinde geliş sırasına göre sıra numarası verilecek ve hayvanlar verilen bu numaraya göre kesim sırasına alınacak. Kesim sırası için hayvanın mezbahaya teslim edildiği zaman esas alınacak.

Kurban Satış Yerleri ve Mezbahalarda Ekipler Görevde

Mezbahalarda yapılan kurban kesimlerinde sağlık kontrolleri rutin olarak yapılan sertifikalı kasaplar görev yapacak. Kurban Bayramı süresince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler ve Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı güvenlik ve zabıta ekipleri kurban satış yerleri, hayvan kesim noktaları ve mezbahalarda gerekli denetimleri yapacak.

Kesim ücretleri Büyükbaş 3 bin 500 TL, Küçükbaş 500 TL Olarak Belirlendi

Kurban Bayramı öncesi İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 3 bin 500 TL, küçükbaş hayvan için 500 TL olarak belirlendi. Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesi'nde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer ilçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak.

2014 yılından itibaren mezbaha tesisi ve onaylı kesim yerlerinde toplamda 12 bin 579 hayvan kesilmiş olup belediyeye ait hayvan pazarları ve satış yerlerinde 17 bin 475 hayvan satıldı.