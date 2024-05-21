Büyükşehir Milas Kültür Merkezi yapımına devam ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir Milas Kültür Merkezi yapımına devam ediyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas'ta yapımına başladığı Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Milas'a önemli bir merkez kazandırılacak.

21.05.2024 14:37  Güncelleme: 14:42
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Büyükşehir Milas Kültür Merkezi yapımına devam ediyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas'ta yapımına başladığı Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor. 203 milyon 853 bin TL yatırımla hayata geçirilen proje ile Milas'a önemli bir merkez kazandırılıyor.

Turizm, tarım ve kültür kenti olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Milas'a kültür, sanat alanında hizmet edecek, sosyal hayatı zenginleştirecek Milas Kültür Merkezi yapımına devam ediyor. 6 bin 544 metrekare yapı inşaat alanına sahip olan Milas Kültür Merkezi'nde 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, fuaye ve sergi alanları, atölyeler, kafeterya, VIP odası, kulisler, makyaj odaları, terzi, dekor onarım, projeksiyon, simultane çeviri odası, kapalı, açık otopark alanı bulunuyor. Ayrıca Milas Kültür Merkezi çatısında 160 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali olacak ve Kültür Merkezi kullanacağı enerjiyi kendisi güneşten üretecek. Kültür Merkezi'nin 420 günde tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor.

Büyükşehir Milas Kültür Merkezi yapımına devam ediyor
Kaynak: İHA

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