Büyükşehir Spor AŞ\'den demokrasi içim anlamlı koşu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenecek anlamlı koşu etkinliğiyle vatandaşları bir araya getiriyor.

Kayseri'nin spor alanındaki başarılarını artıran ve halkı spora teşvik eden Spor A.Ş., önemli ve özel günlerde düzenlediği etkinliklerle toplumsal dayanışmaya ve milli bilince katkı sağlamayı sürdürüyor.

Spor A.Ş., 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlam ve önemiyle yaşatmak üzere özel bir etkinlik düzenliyor. Altın Bayrak ödüllü Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025 yılında da dur durak bilmeyen spor organizasyonlarıyla tüm Kayserilileri bir araya getirmeye devam ediyor.

15 Temmuz'un yıldönümünde, milletin yazdığı demokrasi destanını unutmamak, birliği ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Koşusu" 15 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Anfisi'nde gerçekleştirilecek.

5 kilometrelik parkurda düzenlenecek koşuya katılan tüm sporcular, adımlarını demokrasi, özgürlük ve vatan sevgisi için atacak.

Spor A.Ş., etkinlikte şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle anarak, toplumun tüm kesimlerini bu anlamlı koşuya davet etti. - KAYSERİ