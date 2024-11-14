Büyükşehir, uluslararası müsabakalara uygun yeni spor salonunun inşasına devam ediyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Şehitkamil ilçesinde spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu inşaatı devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, inşaat alanını ziyaret ederek projeyi yerinde inceledi.

Tesis uluslararası standartlarda olacak

Basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yanı sıra uluslararası müsabakalara uygun şekilde tasarlanan 3 bin 300 kişilik spor salonu, FIBA onaylı tam profesyonel özelliklere sahip olacak. Güçlü sanat altyapısı, iklimlendirme ve ışıklandırma gibi detayların hassasiyetle planlandığı tesis, 4 bin 300 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor.

İnşaatın yüzde 40'ı tamamlandı

Sporcular için modern antrenman odaları ve geniş seyirci kapasitesiyle dikkat çeken spor salonunun, 2025 yılı Aralık ayında hizmete açılması hedefleniyor. Projenin şu anda yüzde 40'lık kısmı tamamlanmış durumda.

Başkan Şahin'den açıklamalar

Proje alanında inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "2014 yılında göreve başladığımızda 'Eğitim, Bilim ve Spor Şehri Gaziantep' hedefi koyduk. Spor şehri Gaziantep'te 750 bin çocuğumuz var. Çocuklarımızın ulaşılabilir spor tesislerine kavuşması çok mühimdi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile sıkı çalıştık. Tesisleşmede özellikle mahallelerin açık ve kapalı spor alanının çoğaltılmasında, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' deyip spor alanlarının çoğalmasında bütün ilçelerimizde ulaşılabilir hale dönüştürdük. Şehitkamil'in nüfusu bir milyona dayanmış durumda. Bu ilçemizde teknik altyapıya uygun bir spor salonuna ihtiyaç vardı. Bakanlığımızla iletişime geçtik. Çok güzel bir proje çalıştı. İçerisinde bütün takım oyunlarının oynandığı, uluslararası müsabakaların yapıldığı, sanat altyapısının güçlendiği, iklimlendirmenin, ışıklandırmanın çok iyi çalışıldığı bir teknik altyapıyı oluşturduk. 1 buçuk yıl içerisinde önümüzdeki yıl 25 Aralık'ta buranın açılışını yapacak, şehre çok güzel bir eser kazandırmış olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise, "Gaziantep'te 2 buçuk milyon nüfusa hitap eden spor salonuna hızlıca Şehitkamil bölgesinde başladık. Projemize 3 ay önce başladık. Projenin şu anda yüzde 40'lık kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yılın Aralık ayında spor salonumuzu hizmete açacağız" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle spor altyapısını güçlendirerek gençlerin sporla buluşmasını ve uluslararası organizasyonlarda şehri daha ileriye taşımayı hedefliyor. - GAZİANTEP