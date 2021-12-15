Büyükşehirden kader mahkûmlarına hijyen desteği - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılının Aralık ayında başlattığı ve Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Mor Yaşam' projesi ile ceza evlerinde yaşayan kadınlara ve çocuklara destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bugüne kadar 1300 adet temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzemesi desteği sağlandı.

İçerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri ve tarak gibi bir çok hijyen ürünü bulunan paketler 3'er aylık periyotlar halinde dağıtılıyor. Ayrıca 2021 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın hükümlüler ve çocuklarına 300 adet hijyen paketi dağıtıldı. - MUĞLA