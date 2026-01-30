Büyükşehirin anlamlı projesi Anne Ulaşım Kartı\'ndan 2025\'te bin 16 anne faydalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 'Aile Yılı' kapsamında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayata geçirilen "Anne Ulaşım Kartı" projesinden 2025 yılında bin 16 anneye ulaşım desteği sağlandı.

2025 yılında da insan odaklı sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği hizmetlerini hayata geçiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesiyle 'Anne Ulaşım Kartı' projesini başlattı ve uygulama vatandaşlardan takdir topladı. 2025 yılında doğum yapmış annelerin başka şart aranmadan yararlanabildiği Anne Ulaşım Kartı projesinden son verilere göre ilçelerde 47 anne, merkezde ise 969 anne olmak üzere toplam bin 16 anne faydalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen 2025 yılında doğum yapan annelere ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunan, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş imkanı tanıyan proje ile annelerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata katılımlarını arttırmak hedeflendi. Uygulamayı, Kart38 İşlem Merkezleri veya yetkili noktalar yürüttü. Anne Ulaşım Kartı alan anneler kartlarını, bir yıl boyunca kullandı.

Anlamlı projeyi değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aile kurumunun önemine ve ailenin desteklenmesinin önemli bir sosyal belediyecilik alanı olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin akabinde Büyükşehir olarak bu anlamlı projeyi hayata geçirmiştik. 2025 yılında doğum yapan annelerin faydalandığı projemiz ile onların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak adına güzel bir uygulama oldu" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin anlamlı projesi, annelerden de tam not aldı. - KAYSERİ