Buzağı satıcılarına dehşeti yaşatmışlardı: 6 kişi tutuklandı

Jandarmadan kaçamadılar; 6 tutuklama

MUĞLA - Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine 16 buzağı getiren 3 kişiyi silah ve bıçak zoruyla darp edip buzağılarına el koydukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edilirken 6'sı tutuklandı.

Samsun'da yaşayan Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a geldi. İddiaya göre, 3 kişi satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü'nde buluştu. İ.A. mandıralarının Cennet Koy mevkisinde olduğunu dile getirerek Samsun'dan gelen üç şahsı buzağılarla birlikte Cennet Koy'a götürdü. Buzağı satıcılarını, Cennet Koy'da İ.A. ve orada bekleyen silahlı A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ve H.D. karşıladı.

Buradaki yedi şahıs, buzağı satıcısı 3 kişiyi silah ve bıçak zoruyla darp edip telefonlarını aldı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı. Kendi imkanları ile karakola giden satıcıların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın'a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timler ile Göltürkbükü ve Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Güvercinlik Yol Kontrol Noktası'nda yakalandı. Olayda kullanılan çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Bodrum'dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2'sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti. 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Aydın'da yaşayan şüphelilerin daha önce buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olay gerçekleştirdikleri bildirildi. Şahıslar, buzağı satıcılarının şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları öğrenildi.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K. adli kontrolle serbest bırakılırken 6 kişi tutuklandı.