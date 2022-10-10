Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı - Son Dakika
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Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı

10.10.2022 18:13

Denizli'nin Honaz ilçesinde çaldıkları otomobilin plakasını başka bir araçtan aldıkları plakayla değiştirerek kayıplara karışan iki genç yakalandı. Gençlerin iz bırakmamak için çaldıkları plakanın da sabıkalı olduğu belirlendi.

Honaz ilçesinde Umut A. ve Celal D. (18), takip ettikleri aracı evin önünde park halindeyken uygun vakti kollayıp çaldı. Yolda giderken Plaka Tanıma Sistemi'ne yakalanmamak için başka aracın plakasını alıp çaldıkları araçla değiştiren gençler, sonrasında Burdur'a gitti.

ARACI GÖREMEYİNCE İHBARDA BULUNDULAR

Sabah saatlerinde işe gitmek için kalkan Tarık Aras ise evinin önüne park ettiği aracı göremeyince ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, izledikleri güvenlik kamerası görüntüleri sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi.

Çaldıkları araçla yakalanmamak için başka bir aracın plakasını çaldılar, o da sabıkalı çıktı

ÇALDIKLARI PLAKA DA SABIKALI ÇIKTI

Harekete geçen ekipler çalışmalarını hızlandırırken, iki gencin çaldıkları plakanın hırsızlık olayına karışmış olması onları yakalattı. Aracın PTS kayıtlarına göre hareket eden Burdur emniyeti, şüphelileri jandarmayla beraber yakaladı. Olayın gerçeğini şüphelileri yakaladıktan sonra öğrenen ekipler, aracın Denizli'de çalınan otomobil olduğunu ortaya çıkardı. İz bırakamam için denedikleri yöntemleri boşa çıkan iki genç, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SUÇ KAYDI KABARIK

Çalışmalar sonucu çalınan otomobil Denizli'ye getirilerek sahibine teslim edildi. Karakola götürülen gençlerden Umut A.'nın suç kaydı çıkmazken, Celal D.'nin ise 10'u hırsızlık toplam 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Denizli, Burdur, Honaz, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı - Son Dakika
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