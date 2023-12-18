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Çaldıkları çantadaki kredi kartının temassız limitinden faydalanan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Çaldıkları çantadaki kredi kartının temassız limitinden faydalanan hırsızlar yakalandı

Denizli'de genç kızın unuttuğu çantasından çalınan kredi kartıyla temassız ödeme yaparak 5 bin liralık alışveriş yapan şüpheliler yakalandı. Şüpheliler hakkında 'Banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma' suçundan işlem yapıldı.

Çaldıkları çantadaki kredi kartının temassız limitinden faydalanan hırsızlar yakalandı
18.12.2023 - 22:19,
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Çaldıkları çantadaki kredi kartının temassız limitinden faydalanan hırsızlar yakalandı

Denizli'de genç kızın unuttuğu çantadaki karttan tekel ürünü alan şahıslar yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de genç kızın unuttuğu çantasından kredi kartını çalan şüpheli, temassız ödeme seçeneğini kullanarak 5 bin liralık tekel ürünü satın almıştı. Güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan 2 şüpheli yakalandı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Burcu Arslan (21), arkadaşıyla birlikte eve dönmek için taksi bekledikleri durakta çantasını unuttu. Taksi ücretini arkadaşının ödemesi nedeniyle çantasına ihtiyaç duymayan genç kız, saatler sonra beklediği para transferini kontrol etmek için mobil uygulamaya giriş yaptığı esnada hayatının şokunu yaşadı. Kart hareketlerinde belli zaman aralıklarıyla 5 bin liralık alışveriş yapıldığını fark eden Arslan, çantası ve cüzdanının çalındığını anladı. Kartın temassız özelliğiyle tekel ürünü satın alındığını gören Arslan, alışverişlerin yapıldığı işletmelerin yolunu tuttu. Kredi kartının kullanıldığı anları güvenlik kamerasından izleyen Arslan, kartını iptal ettirdikten sonra bakiyesinin yarısından fazlasını bitiren şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Genç kızın unuttuğu çantasını geri getirmek yerine kartını çalıp alışveriş yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli Denizli polisi tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 5 farklı işyerinden para harcaması yaptığı tespit edilen iki şüphelinin yakalandığını ve şüpheliler hakkında 'Banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma' suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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