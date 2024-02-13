Çalılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Çalılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay, Darıcı Mahallesi Şehirlerarası terminali karşısında bulunan otluk arazide meydana geldi. Çalılıklardan alevlerin yükseldiğini görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, çalılıktaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 dönüm arazinin yandığı bölgede inceleme başlatıldı.

13.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:56
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Çalılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Darıcı Mahallesi Şehirlerarası terminali karşısında bulunan otluk arazide meydana geldi. Çalılıklardan alevlerin yükseldiğini görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, çalılıktaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 dönüm arazinin yandığı bölgede inceleme başlatıldı.

Çalılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

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