Çalış Beldesi'nin Adı Resmen Türkeli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çalış Beldesi'nin Adı Resmen Türkeli Oldu

Çalış Beldesi\'nin Adı Resmen Türkeli Oldu
11.07.2025 15:07  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Çalış Beldesi'nin adı, yaklaşık 40 yıllık bir bekleyişin ardından resmi olarak Türkeli olarak değiştirildi. Karar, belde sakinleri tarafından sevinçle karşılandı ve gelecek hedefleri arasında bölgedeki başka yerleşim yeri ile birleşme planları bulunuyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Beldesi'nin adı "Türkeli" olarak değiştirildi. Yaklaşık 40 yıl önce başlayan isim değişliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazetede yayımlanan karar sonrası belde sakinleri kararı sevinçle karşıladı.

Çalış Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, "Türkeli isminin serüveni 1990'lı yıllara dayanıyor. O dönemde, hemen yanımızdaki belde statüsündeki Topaklı ile birleşerek ilçe statüsüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucunda bu isim önerilmişti. Hatta iki beldenin arasına yapılan okula 'Türkeli Çok Programlı Lisesi' adı verilmişti," dedi.

2000'li yıllarda yeniden gündeme gelen isim değişikliği, meclis gündemine kadar gelmiş ancak iktidar değişikliği ve erken seçim nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yıllardır beldede uhde olarak kalan bu hayali yeniden canlandırdıklarını belirten Başkan Demir, gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından kararın geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandığını ve yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Demir, "Bugün itibariyle 'Türkeli' adını resmen kullanmaya başladık. Sıradaki hedefimiz, Çalış kasabası ile Topaklı köyünün birleşmesi. Bu konuda da Pazar günü Topaklı'da referandum yapılacak. Referandumdan olumlu sonuç çıkması halinde birleşme kararı alınacak ve Türkeli beldesinin giriş-çıkış noktalarına yeni levhalarımızı yerleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe dayanan bu isim değişikliği süreci, bölge halkı için tarihi bir adım olarak nitelendirildi. Belde sakinlerinden Yaşar Aydın'da "Bu ismi 40 yırdır bekliyorduk. Şimdi yeni ismimiz Türkeli oldu. Karar Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karardan çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar da açıklamasında, "Bu isim bizim hayalimizdi. Çalış'lı olarak doğduk, Türkeli'li olarak öleceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Türkeli, Avanos, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çalış Beldesi'nin Adı Resmen Türkeli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
19:56
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:46:34. #7.11#
SON DAKİKA: Çalış Beldesi'nin Adı Resmen Türkeli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.