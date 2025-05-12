Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Çaycuma\'yı Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Çaycuma ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

İlçeye gelişinde sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, Kaymakam Adem Kaya ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Ziyarette, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar da hazır bulundu. Heyet, bölgede yürütülen sosyal güvenlik uygulamaları, istihdam politikaları ve yerel yönetimlerin çalışma hayatındaki etkinliği üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, AK Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Alagöz, Çaycuma OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Yardımcısı Mete Yıkılmaz yer aldı. İlçe Kaymakamı Adem Kaya, ziyaretin sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a Çaycumalı Kadınlar Kooperatifi'nin (ÇAYKA) ürünlerinden oluşan bir sepet takdim etti. Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - ZONGULDAK