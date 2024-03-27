Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, halk buluşmalarında projeleri anlattı

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kalınkoz ve Gürsu Mahallesinde gerçekleşen halk buluşmalarında, yeni dönemde yapılacak projeleri vatandaşlara anlattı.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Kalınkoz Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, mahalle ve ilçe adına yapılacak projeleri anlattı. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Arslan, "Hoş sohbetleriyle içimizi ısıtan, güler yüzleriyle samimi bir şekilde bizleri karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kalınkoz Mahallesindeki programının ardından AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Gürsu Mahallesi Muhtarı Zafer Gök'ün düzenlediği iftar yemeğine katılan Arslan, "Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ