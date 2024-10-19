Çameli\'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Etkinliği Düzenlendi

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 19 Ekim Muhtarlar Günü için düzenlenen etkinlikte muhtarlar ile bir araya geldi.

Çameli Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleri için program düzenlendi. Törene Çameli Kaymakamımız Sn. Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanımız Sn. Cengiz Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz, Meclis Üyelerimiz ve ilçede görev yapan mahalle muhtarlarımız katıldı. 1829 yılına dayanan, yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan muhtarlık müessesesini onurlandırmak amacıyla düzenlenen program, muhtarların çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, ilçemiz muhtarları adına Yeni Mahalle Muhtarı Abdülmelik Akkan gerçekleştirdi.

Çelenk sunma töreni ve konuşmaların ardından, Çameli Taş Konaklar'da muhtarlarla birlikte kahvaltı yapıldı. Kahvaltının ardından, Çameli Kaymakamımız Sn. Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanımız Sn. Cengiz Arslan, muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek hediyelerini takdim etti. - DENİZLİ