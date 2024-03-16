Çameli Gençlik Merkezi\'ne yeni tahsisler yapıldı

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Çameli Belediyesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan Çameli Gençlik Merkezinin iki katı Gençlik Spor ve kütüphaneye tahsis edildi.

Çameli mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve tahsisi Çameli Belediyesi adına yapılmış bulunan binanın zemin katı, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Gençlik Merkezi olarak kullanılması için verildi. Çameli Belediyesi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan binaya kullanım hakkı verilmesi için Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Gençlik ve Spor Müdürü İl Ömer İlman arasında protokol imzalandı. Aynı zamanda söz konusu taşınmazın 1. katının ise Çameli İlçe Halk Kütüphanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kullanım hakkının verilmesi için Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol tarafından protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman le Kültür ve Turizm İl Müdürü Turan Veli Akyol, sağlanan imkan dolaysıyla Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a gençlere ve kültürel değerlere verdiği önem için teşekkür etti.

Yapılan tahsislerin Çameli halkına ve kurumlara hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli Gençlik Merkezi protokol törenimize katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, kıymetli protokol üyelerimize, belediye meclisi üyelerimiz ve belediye meclisi üyesi adaylarımıza, muhtarlarımıza ve misafirlerimize katılımları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ