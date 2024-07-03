Çameli heyeti Azerbaycan\'da Bakü Yüksek Petrol Okulu\'nu ziyaret etti

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Kardeş şehir programı için Azerbaycan Cumhuriyetine giden Çameli heyeti, Bakü Yüksek Petrol Okulu (Ali Neft Mektebi) Rektörü Elmar Qasimov ile bir araya geldi.

Kardeş şehir programı için Azerbaycan Cumhuriyetine giden Çameli heyeti, Bakü Yüksek Petrol Okulunu ziyaret etti. Bakü Yüksek Petrol Okulunda Azerbaycan'ın milli kahraman Mübariz İbrahimov adına yaptırılan Mübariz İbrahimov Tahsil Kompleksinde gerçekleşen görüşmeye Tahsil Kompleksi Müdürü Aqşin Bağırov, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, Çameli Belediyesini temsilen Ahmet Sadıç, Atatürk Ortaokulu Müdürü Bekir Özdemir, bilişim teknolojileri öğretmeni Esra Ay, matematik öğretmeni Osman Fatih Solak, Çameli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Tugay Atay ve öğrenciler katıldı.

Çameli heyeti karşılayan Ali Neft Mektebi Rektörü Elmar Qasimov, öğrencilerle sohbet etti. Sohbetin ardından üniversitenin bölümleri gezen heyet, okuldaki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yapılan sunumla petrol çıkarılma süreci, Çameli heyetine anlatıldı. Çameli heyeti, Bakü Yüksek Petrol Okulu ziyaretinin ardından Bakü'de bulunan İçrişhr, Qız Qalası ile Şirvanşahlar Sarayını gezdi. - DENİZLİ