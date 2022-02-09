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Çameli'nde öğrencilere kar tatili - Son Dakika

Çameli'nde öğrencilere kar tatili

09.02.2022 07:44

Çameli'nde öğrencilere kar tatili Eğitime 1 gün ara verilen ilçede engelli ve hamile personellere izin verildi Denizli'de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

Çameli'nde öğrencilere kar tatili

Eğitime 1 gün ara verilen ilçede engelli ve hamile personellere izin verildi

DENİZLİ - Denizli'de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

Denizli'de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli'nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı, eğitime de engel getirdi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

Çameli'nde öğrencilere kar tatili
Çameli'nde öğrencilere kar tatili
Çameli'nde öğrencilere kar tatili

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Engelli, Denizli, Çameli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli'nde öğrencilere kar tatili - Son Dakika


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