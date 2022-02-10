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Çameli'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli - Son Dakika

Çameli'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

10.02.2022 09:10
Çameli'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Denizli'nin Çameli ilçesinden toplanan yardımlar, Suriye'de zorlu kış şartları altında bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Çameli İlçe Müftülüğünden Hatay İl Müftülüğüne gönderildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinden toplanan yardımlar, Suriye'de zorlu kış şartları altında bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Çameli İlçe Müftülüğünden Hatay İl Müftülüğüne gönderildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinden Suriye'de zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere İlçe Müftülüğü, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin yardımları Hatay İl Müftülüğü'ne gönderildi. Kış mevsiminin zorlu geçtiği Türkiye'nin güney bölgesinde bulunan Suriye sınırındaki ihtiyaç sahiplerine yardım seferberliği başlatıldı. Çameli ilçesinde toplanan yardımlar, müftülükte bulunan görevliler tarafından paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. - DENİZLİ

Çameli'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

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Hisarcık, Denizli, Çameli, Suriye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çameli'nden Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli - Son Dakika


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