Çameli Toplu Konut Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Çameli Toplu Konut Projesi Tamamlandı

Çameli Toplu Konut Projesi Tamamlandı

Çameli Belediyesinin hayata geçirdiği vizyon projelerden birisi olan Çameli Toplu Konut Projesi tamamlandı.

17.12.2024 10:17  Güncelleme: 10:20
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Çameli Belediyesinin hayata geçirdiği vizyon projelerden birisi olan Çameli Toplu Konut Projesi tamamlandı. 133 kotunun hak sahiplerine teslim edildiği törende büyük mutluluk yaşandı.

Çameli Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Çameli Toplu Konut Projesi, ilçenin çehresini değiştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi 2023 yılı Şubat ayında yapılan 133 konut projesinde, hak sahipleri evlerini teslim almaya başladı. Projede tamamlanan konutların teslimi için Çameli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen geniş katılımlı törene Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve hak sahipleri katıldı.

Çameli Toplu Konut Projesinin tanıtımıyla başlayan programda, yüklenici firma sahibi Hekim Gündüz, tamamlanan toplu konutlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kura çekiminin ardından konut sahibi olan vatandaşları tebrik ederek, "Bu önemli proje, ilçemize değer katacak bir çalışma oldu. Çameli'mize hayırlı, hak sahiplerine ise mutluluk ve huzur dolu bir yaşam getirmesini temenni ediyorum. Bu önemli projeye katkı sağlayan yüklenici firmaya, milletvekillerimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Kalan konutların dağıtımı TOKİ konutlarında devam edecek. Yeni evlerine kavuşan tüm hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından anahtar teslimine geçildi. Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve yüklenici firma sahibi Hekim Gündüz, bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Yeni evlerinin anahtarlarına kavuşan hak sahipleri, törende büyük mutluluk yaşadı.

Çameli Toplu Konut Projesi kapsamında yapılan 133 konutun hak sahiplerine teslim işlemlerinin, 16-20 Aralık tarihleri arasında projesi şantiyesinde devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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