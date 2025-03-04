Cami Hırsızlığı: İmamın Parası Çalındı - Son Dakika
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Cami Hırsızlığı: İmamın Parası Çalındı

Eskişehir'de bir caminin camını kırarak içeri giren hırsızlar imamın parasını çaldı.

04.03.2025 17:20
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Hırsızlar camiye göz dikti

Camı kırıp camiye girdiler imamın parasını çaldılar

Eskişehir'de camilere hırsızlar dadandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de camı kırarak camiye giren hırsızlar imamın parasını çaldılar.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Vişnelik Camii'nde geçtiğimiz günlerde hırsızlık yaşandı. İddiaya göre caminin camını kırarak içeri giren kişi veya kişilerce imamımın parası çalındı. Durumu gören camii cemaatince polis ekiplerine durum ihbar edildi. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

"Caminin kapısının ibadet için açık olmasını fırsat biliyorlar"

Cami cemaatinden Mustafa Kaya, yaşanan olayla alakalı şöyle konuştu, "Hocanın cüzi miktarda parası vardı. Camı kırıp içeri girmişler onu çalışmışlar. Böyle şeylerin yapılması ayıp. Caminin kapısının ibadet için açık olmasını fırsat biliyorlar. Kim olursa olsun bu hareketler yakışmıyor. Tövbe edip, 'ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım' desin. Hazıra hazine dayanmaz, kendinin kazandığı el emeği en tatlısı olur" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cami Hırsızlığı: İmamın Parası Çalındı - Son Dakika

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