Camii Derneği Seçiminde Tartışma

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Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği seçimlerinde sözlü tartışma

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Durmuş Sönmez'in üyelikten çıkardığı grup arasında üyelik tartışması yaşandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Lale Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğinde meydana geldi. İddialara göre, Mevcut Başkan Durmuş Sönmez, seçimden yaklaşık 3 ay önce derneğe üye olan 20 kişinin aidatlarını yatırmadığı gerekçesiyle üyelikten çıkartılmasına vesile oldu. Bunun üzerine aidatlarını yatıran ve mevcut başkana muhalif olarak bilinin 20 üyenin aidatlarının yatırarak yeniden üye olma işlemi mevcut başkan tarafından engellendi. Üyelikten çıkarılan 20 kişinin yapılan işlemin usulsüz olarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle mevcut başkana yapılan itiraz ise tartışmalara neden oldu.