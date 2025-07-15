Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ'da şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. İzzetpaşa Cami'ndeki programa ise Vali Numan Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ